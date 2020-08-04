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即市新聞

04/08/2020 09:03

【大國博弈】Ｚｏｏｍ切割中國市場股價漲，在內地僅提供技術支援

　　《經濟通通訊社４日專訊》軟件公司將應用程序打入中國市場，最大的困擾就是無日無之的
內容審查，就算是成功「走出去」的中國Ａｐｐ，都會傾向於將中國市場及海外市場完全分割，
例如字節跳動旗下社交Ａｐｐ「抖音」，其用戶不能觀看海外版「ＴｉｋＴｏｋ」用戶上傳的內
容。
　　由華裔科技新貴創立、在疫情期間大受歡迎的視像會議應用Ｚｏｏｍ，亦逃不過被監管的命
運，宣布Ｚｏｏｍ自８月２３日不再向帳單地址為內地的客戶提供直接銷售或升級服務，以後只
會對內地用戶提供合作夥伴銷售模式，即Ｚｏｏｍ向在內地經營的視像會議平台提供技術支援，
意味著Ｚｏｏｍ將「半退出」中國市場。
　　外界分析，Ｚｏｏｍ在內地提供視像會議服務，或須就用戶的言論負責，需要聘請大量審查
員，甚至要將會議內容交給網警部門備份，不但成本巨大，也可能引發損害言論自由的爭議，所
以公司面前只有兩個選擇，一是開發一個專供內地市場的版本，二是退出內地市場。
　　事實上，由於Ｚｏｏｍ創辦人袁征及其團隊的華裔背景，外界曾質疑公司與中國政府有聯繫
。今年６月Ｚｏｏｍ承認曾按中國政府要求封鎖中港民運人士的帳戶，令香港民間出現抵制的聲
音。
　　半退出中國市場後，外界認為Ｚｏｏｍ和中國政府劃清界線，有助其在海外市場更好發展，
周一在美股價漲５﹒６％，報２６８美元。（ｅｙ）

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