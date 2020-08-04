【大國博弈】字節跳動確認考慮在美國之外設立ＴｉｋＴｏｋ總部

《經濟通通訊社４日專訊》據英媒報道，英國政府同意字節跳動旗下ＴｉｋＴｏｋ在倫敦設
全球總部，預計將在下周正式公布。字節跳動昨晚（３日）發表正式聲明，稱字節跳動始終致力
於成為全球公司，目前公司考慮在美國之外的主要市場重新設立ＴｉｋＴｏｋ總部，以更好地服
務全球用戶。（ｅｙ）
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