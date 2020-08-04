【大國博弈】共和黨眾議員要求多家美國高校提供中國政府捐贈記錄

《經濟通通訊社４日專訊》據外電報道，美國眾議院司法、監督及教育和勞工委員會中的最
高級別共和黨議員致信哈佛大學、耶魯大學、芝加哥大學、特拉華大學、紐約大學和賓夕法尼亞
大學，要求各大學提供與中國、卡塔爾、沙地阿拉伯和伊朗等國家政府的捐贈合同之未編輯記錄
，以進一步了解外國直接投資對美國高等教育系統的影響。（ｅｙ）
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