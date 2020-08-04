【Ａ股外援】明晟下周三公布最新季檢結果，不涉Ａ股納入因子變化

《經濟通通訊社４日專訊》國際指數編制公司ＭＳＣＩ明晟官網８月３日公告顯示，公司將

於８月１２日宣布８月季度指數評審結果，結果將於８月３１日收盤後生效。

據ＭＳＣＩ此前的公告，此次季度評審不涉及Ａ股納入因子變化。不過，ＭＳＣＩ可能會根

據滬深股通調整調進或者調出部分Ａ股股票，具體安排需以ＭＳＣＩ公告為準。（ｗｌ）

