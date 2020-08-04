【大國博弈】外交部稱沒出現大規模產業鏈外遷，外企加快在華布局

《經濟通通訊社４日專訊》今年以來中國同西方國家關係緊張，產業鏈去中國化聲音不絕於

耳。對此，中國外交部發言人汪文斌表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國率先控制住疫情，全面

推進復工復產。中國沒有也不會出現大規模外資撤離、產業鏈供應鏈外遷的情況。相反，由於中

國經濟復蘇的穩定預期、不斷優化的營商環境、超大規模的市場優勢和內需潛力，許多外資企業

正紛紛加快在華布局，積極拓展中國市場。（ｗｌ）

