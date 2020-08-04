【大國博弈】汪文斌：美國動用國家機器打壓他國企業行為屢見不鮮

《經濟通通訊社４日專訊》針對美國打壓抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ，中國外交部發言人汪文
斌表示，有關企業按照市場原則和國際規則在美展開商業活動，遵守美國法律法規，但美方以莫
須有的罪名進行設限打壓，這完全是政治操弄。事實上，美方動用國家機器打壓他國企業的行為
屢見不鮮。美方務必不要打開潘多拉的盒子，否則將自食其果。（ｗｌ）
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