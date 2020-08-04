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04/08/2020 13:11

【ＦＯＣＵＳ】「２８供股價」似近還遠，獅子行大增撥備預警劇變

　　【ＦＯＣＵＳ】周一（３日）績後一度失守「３３海嘯價」的獅子行（００００５），周二
（４日）開市再創新低；內憂外患夾擊之下，有分析甚至指，後市恐見「２８供股價」。
　　獅子行第二季預期信貸損失（ＥＣＬ）同比飆近６倍至３８﹒３２億美元，並調升全年預期
至８０億－１３０億美元；花旗國市值最大的銀行摩通，第二季亦撥備了創紀錄的１０４﹒７億
美元；較早之前，標普更預計全球銀行２０２０年信貸損失約為１﹒３萬億美元。「百業之母」
警號頻閃，是否暗示傳說中的「第三次金融危機」並非杞人憂天？

＊吹哨潛質今猶在，ＥＣＬ新紅燈＊

　　在中美鬥法中頗顯「左右不是人」的獅子行，第二季業績昨揭盅，基準稅前盈利按年急挫
８２﹒４％至１０﹒８９億美元，遠遜市場預期的６０％跌幅，午後股價一度失守１１年前的
「３３海嘯價」。
　　周一築起「血肉長城」的逾千買盤今早再失預算，獅子行一度續挫近４％低見３２﹒１元，
幾乎近較１月時逾６０元高位腰斬；除了高盛特立獨行維持「買入」級別，市場人士大多建議不
宜撈底，且不排除後續或見２００９年時２８元的供股價。
　　獅子行從萬千寵愛到一沉百踩，固然令人唏噓，但其穩坐歐洲第一大銀行交椅的江湖地位，
如同２００７年初首個發出次貸危機預警、２００９年初「世紀供股」應對新監管要求，似乎總
是表現出在劇變來臨前做出果斷反應的「吹哨人」潛質。
　　而其最新調升全年預期信貸損失由首季時的７０億至１１０億美元，到８０億至１３０億美
元，或是又一警世紅燈。無獨有偶，評級機構標普上月同預計，肺疫大流行或令全球銀行全年錄
得信貸損失１﹒３萬億美元，為去年的逾兩倍。

＊未來高度不可預測，盡早計好數＊

　　事實上，做出大手撥備的遠不止獅子行一家，單看第二季，摩通、富國、花旗、美銀分別撥
備了１０４﹒７億美元、８４億美元、７９億、５１億美元。至於內銀，五大行首季信用減值損
失最大增幅僅一成多，但銀保監上月初就指，必須做好不良貸款可能大幅反彈的應對準備。
　　據官方數據，內銀６月底不良貸款餘額３﹒６萬億元人幣，不良率２﹒１％；但須知，在包
商銀行去年遭政府接管前，其２０１５年底的債券募集說明書顯示，該行經營穩健，不良率僅為
１﹒６％。
　　面對疫情反彈、利率走低、地緣政治風險、市場波動加劇……獅子行行政總裁祈耀年
（Ｎｏｅｌ　Ｑｕｉｎｎ）「目前的環境仍具高度不可預測性（ｈｕｇｅｌｙ
ｕｎｐｒｅｄｉｃｔａｂｌｅ）」可謂當下的金玉良言。計好財務風險條數、及時鎖定投資利潤
，應是似近還遠的「第三次金融危機」來臨前的穩陣之選。

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