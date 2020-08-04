《匯市縱橫－蕭啟洪》青青的山、倒影照淡綠湖上

《匯市縱橫》本港疫情肆虐，周末又逢風雨，筆者只有禁足在家，看看書、聽聽音樂、煲煲

劇。在這悠閒的周末，突然聽到了林子祥的「在水中央」，這美妙的旋律令筆者勾起很多少時的

回憶。「青青的山，倒影照淡綠湖上」一幅一幅遠山的倒影在波平如鏡湖面上，清晰可見的畫面

浮現在腦海裡面。此時，突然想起了早前看過的一篇「經濟學人」的文章，在這裡與讀者分享一

下。



文中主要討論在目前金融形勢下，我們下一步的發展選項。眾所周知在新冠肺炎的疫情下，

各國採取了前所未有的封關、禁足等「反」社交的舉措，導致各國的經濟增長大幅下滑，當中美

國第二季度下跌約３３％，本港亦連續兩季錄得下跌９％的驚人數字。各國政府及央行均採取積

極措施應對，但當中還是減息、量寬及政府補貼等財政及貨幣措施。此舉令到各國的利率歸零、

政府債台高築及央行資產負債表爆升的日本老路。



現在美聯儲的資產負債表已達到７萬億美元的歷史水平（收水之前最高為４萬億），美國政

府預算赤字已達１７％ＧＤＰ的水平，令人不禁問「Ｗｈａｔ Ｎｅｘｔ？」。文中提到三條出

路：一、央行繼續擴大資產負債表，增加買債規模；二、政府繼續花錢，在ＱＥ下，政府債總有

人買；三、負利率！一及二的選項似乎在日本的經驗裡並未得到肯定，但至少他們對金融市場及

經濟增長並沒有負面影響，只要通脹不來，政府及央行便可上下其手。唯一的問題在社會不平等

將加劇，而最終會否導致革命，還是未知之數。



那負利率又是否會能有效解決問題？筆者想現在多國，如瑞士、歐元區及日本等，均採取負

利率，但成效依然不章。但這些國家、經濟體的負利率只是輕微負數（最大的負利率為瑞士的

－０﹒７５％），據說是避免眾人把銀行存款變成現金儲存家中（因操作風險家中存放現金是有

成本的）。不過原來文中所說的負利率是以－３％或以下進行。



儲存現金固然有成本，以現金作大額交易交割隱含的成本也很高。例如要交割數千萬元，大

家總不能靠人手數鈔，且每張鈔票也須驗證，還不說交易現場的保安安排，所花時間及成本實在

不少。那大額交割通過交割系統似乎在負利率下亦不能替代，企業的銀行餘額並不會因負利率而

消失。負利率似乎代表持有貨幣一方須付出代價，借貸方可以收到利息，這不是對窮人的一大喜

訊嗎！



簡單來說負利率把資產變成代價，把負債變成賺錢，因此大量資產代表大量的代價，大量負

債代表賺錢強，這不就是把富有及貧窮倒過來了嗎！當負利率成為一面鏡子，富變貧、貧變富，

社會不就能夠重新洗牌了嗎？這既推動了實體經濟投資，又不會導致貧富縣殊，不是一個很好的

方法嗎？到時，美聯儲的資產負債表會慢慢下降（因銀行存款要付息令存款金額逐漸下降）、同

理美國政府的負債也會隨之而下降！那不是又解決了這兩個令人頭痛的問題嗎！



當負利率如一面鏡子，令青青的山清晰倒影在湖面上，令倒影的山不再向上而是向下，你站

在山上以為自己很高，但在倒影裡你就是很低了。當然事情並沒有這麼簡單，只是在無聊的周末

忽發奇想，還希望一眾經濟學家早一天給我們明燈指路，免得我們永遠「在水中央」！



＊本周策略＊



加元：前周建議候低於１﹒３４２０買入美元兌加元已成交，目標１﹒３６５０，止蝕

１﹒３２９０。



歐元：本周建議候低於１﹒１６５０買入歐元兌美元，目標１﹒１８５０，止蝕１﹒１５００。



離岸人民幣：本周建議候高於７﹒０５００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒９５００，止蝕

７﹒０１２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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