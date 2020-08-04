《陶冬天下－陶冬》ＡＨ股聯動，資本市場雙循環

《陶冬天下》筆者在１９９４年初到香港時，鷹君（０００４１）、恆隆（０００１０）都

是香港恆指成分股，各家券商的頭牌分析員往往是專注香港房地產的。二十五年後，阿里

（０９９８８）、騰訊（００７００）領銜恆生指數成分股，內地上市公司來自內地的收入佔到

港股約八成，分析中國ＩＴ行業、消費行業、醫藥行業要比分析香港地產行業吃香多了。恆生科

技指數剛剛登場，名單拿出來，是一批可與美國納斯達克上市公司媲美的中資科技公司。



無獨有偶，在沉寂了五年之後，中國Ａ股出現了一次爆發，一級市場ＩＰＯ數量和二級市場

成交量均見大幅度提高，科創板、創業板等各具特色資本平台相繼誕生。股市有升有跌，不宜將

幾個月的高潮或低潮看得過重，但是Ａ股市場在中國經濟中的地位似乎正在蛻變。



中國政府從來沒有像今天那樣關注資本市場，關注股市的集資功能。中國經濟蛻變於計劃經

濟，令其嚴重偏向銀行貸款等間接融資模式，銀行是企業融資的主要渠道，也是金融監管和政策

扶持的主要受體。股市被認為是偏師，甚至有些決策者將其看成投機的場所、風險的溫床。



然而，中國銀行業近年對借貸實體經濟（尤其是非大型國有企業）並不熱衷，去中介化十分

明顯。缺少了銀行貸款，寬鬆的貨幣政策無法轉化為寬鬆的信用環境，實體經濟便始終面臨資金

短缺的困境。中國經濟增長近年每況愈下，銀行無法實現媒介作用是一個重要原因。



最近中國政府明顯希望資本市場能夠擔起企業集資的重任，希望央行製造出來的流動性在資

本市場兜一圈之後可以流向企業，為實體經濟助力。２０１５－１７年的債市，將五花八門的地

方融資平台產品標準化了，降低了融資成本，改善了多數產品的信用質量，成功地化解的地方政

府債務危機。現在輪到股市了。



中國Ａ股正在進入而立之年，但是傳統上卻是偏師，不僅相對於銀行作用較小，相對於美股

、港股作用也小。大型的國有企業和有趣的科技公司，往往選擇在海外上市。中國經濟體量迅速

增加而儲蓄率依然高企，本土資本市場已經可以承受相當部分集資的需求，國家也對直接融資寄

予很高的期望，並給予了眾多政策優惠。筆者認為當前的Ａ股升勢，背後有著強烈的政策偏好，

北京希望慢牛，唯有慢牛才能有足夠的空間給企業上市、集資。



與Ａ股相對應的是大量美國上市的中概股回歸香港股市。這固然有中美雙方在資本市場的角

力，也反映出北京收縮戰線整固海外資本窗口的戰略考量。人民幣在資本項目的完全可兌換遙遙

無期，港股便成為吸收海外資本的主要窗口，也為科技企業海外接軌提供便利。



「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，在資本層面上筆者的理

解就是Ａ股為主，ＡＨ股聯動，直接融資為目的，有序地讓企業得到資金、股民賺到錢。這是政

府的想法，只是中國股市從來沒有出現過慢牛，對股民的確是一個考驗。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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