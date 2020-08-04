《股壇解碼－戴名》美股後市樂觀；利福國際（１２１２）店大客稀

《股壇解碼》美匯指數最近觸及９２﹒５的近兩年多的低位，上次低位在２０１８年５月出

現，單計７月份全月跌幅接近５％，如果與２０１７年１月的高位１０３相比，美匯指數跌幅已

經超過１０％，不過聯儲局在最近的議息會議上對匯率問題隻字不提，看來聯儲局是樂在其中，

畢竟美匯指數的下行更有利出口貿易。美國今年第二季度ＧＤＰ由於受新冠肺炎疫情重創，雖然

按年計下滑３２﹒９％，但仍較市場預期好，美股走勢已充分顯示投資者對於美國經濟持樂觀期

望，股市是投資者預期的反映，所以投資者預期的經濟走勢才是現在股市表現的關鍵。美股居高

不下證明投資者預期美國的經濟只是短暫疲弱，經濟將會很快復甦，由於估值越來越高，相比盈

利就顯得越來越差，近期美股的巨無霸公司已重覆金融海嘯後的財技，透過貨幣寬鬆和回購註銷

股份來托起股價，假設美國經濟不能在半年至一年內完全復甦，股市必然出現大幅調整，特朗普

在振興經濟方面遠比拜登做得好，可惜拜登在民調中領先甚多，暫且拭目以待特朗普能否重現上

屆的奇蹟。



＊後發先至＊



周末傳出俄羅斯將搶先各國於兩周內推出新冠疫苗，傳言屬實的話將是全世界的一大利好消

息，雖然剛開始時只會先供醫護前線人員使用，效果理想才會推廣至全國，雖然有專家質疑疫苗

的安全性，但不管傳聞是真是假，總算為抗疫帶來鼓舞，若消息屬實的話，環球市場將迎來報復

性反彈，投資者宜密切留意事態進展。



＊重蹈覆轍＊



中央下半年的經濟工作定調終於在７月尾出來，貨幣政策上不再提及利用降準降息再貸款來

引致貸款利率下行，反而提到如何推動綜合融資成本的明顯下降，確保新增融資重點流向製造業

和中小微企，政策導向的明顯改變，下半年希望透過放寬信貸把資金流入市場，上半年推動市場

利率下行的目的是有利國債發行，下半年是時候透過大水猛灌來令資金流向實體經濟，達到擴大

內需，創造居民消費升級的條件，還要加快基建和城鎮化，推動都市圈一體化，這就是所謂的國

內消費大循環，但同時亦衍生出大量的信貸壞帳，由於缺乏造血能力而導致只會消耗內在的元氣

，到時候經濟可能更加一蹶不振。



＊步步為營＊



恆指全周呈現窄幅橫行的走勢，全周波幅不到５００點，收報２４５９５點，表面看似「跌

唔落」，多名「財經名咀」於是紛紛唱好，原因離不開北水南調和美股回歸，但期權倉位並不樂

觀，之前的２５０００點認沽期權已經「食糊」平倉，但卻在２４８００點大手建倉，相信８月

將會是大上大落的一個月份。恆指關鍵位從２５０００點下調至２４８００點，加上好孩子國際

（０１０８６）、利福國際（０１２１２）和金斯瑞生物科技（０１５４８）先後發盈警，恆指

牛熊證倉位５７：４３的比例仍然偏向看淡，本周若果不能重上２５０５０點的話，恆指將下跌

至之前預測的支持位２２０００點。



﹡股票簡評﹡



利福國際主要從事經營生活時尚百貨店和其他零售業務，以及物業發展和物業投資業務，集

團透過崇光在香港專門經營的兩家崇光百貨分別為位於香港銅鑼灣的旗艦店（銅鑼灣崇光）以及

尖沙咀店（尖沙咀崇光）。自從新冠肺炎疫情爆發開始，香港的零售和服務業受到前所未有的打

擊，加上限聚令和關閉某些處所，由於戲院和卡拉ＯＫ的關閉，市民被逼地改變生活習慣，連帶

影響了餐飲和百貨零售業的經營，主打中高端客戶的利福國際更加苦不堪言，首先集團在香港只

有兩個門店，在疫情不明朗的情況下，市民對出行的態度都是可免則免；其次是崇光百貨的市場

定位本來就是以遊客為主要銷售對象，大陸客人自疫情爆發之初便開始陸續減少，直到最近差不

多是絕跡店內；其三是政府頒令餐飲業在晚上六點後不設堂食後，外出消費娛樂的市民更是買少

見少，這種種不利因素對利福國際來說都是致命打擊，加上集團最近發出盈警，預期中期業績虧

損接近３億，去年同期是盈利接近１３億，正所謂大話怕計數，在疫情完全沒有緩和的情況下，

加上中期業績包含了今年１月和２月（當時並沒有封關隔離措施）的銷售業績，估計利福國際單

單下半年的虧損就可能超過６億，如果以全年虧損９億和明年經濟環境不明朗的情況下，加上近

日利福國際的沽空比例居高不下，預期股價支持位在４﹒５元。《資深市場人士 戴名》



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