【新冠肺炎】東區醫院７５歲女患者離世，本港累計死亡個案３８宗

《經濟通通訊社４日專訊》東區尤德夫人那打素醫院發言人公布，一名７５歲確診感染新冠

肺炎的女病人（個案編號：５９５）昨日（３日）晚上９時４４分離世。連同此宗個案，至今共

有３８名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。

該名女病人由美國回港，於３月２９日，因發燒及咳嗽入住本院接受治療。病人的情況於４

月１日迅速轉差，轉送到深切治療部。隨後，病人情況於治療期間持續惡化，延至昨晚離世。（

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