【新冠肺炎】香港郵政郵差確診，灣仔派遞局及灣仔郵政局今明關閉

《經濟通通訊社４日專訊》香港郵政表示，一名郵差確診新型冠狀病毒肺炎。

香港郵政指，該名郵差隸屬灣仔派遞局，負責大坑道、福群道及利群道的派遞工作，並不對

外開放。他最後一次上班為８月１日，目前正在家接受隔離，等候入院。

署方表示，會派員到該郵差曾到訪派遞的大廈通知管理處，以及張貼通告，以知會住戶及商

戶相關情況。灣仔派遞局和相連的灣仔郵政局今、明兩日關閉，以進行消毒清潔，該區的郵件派

遞服務亦將暫停。（ｓｋ）

