《經濟通通訊社４日專訊》歐盟呼籲特區政府重新考慮押後立法會選舉一年的決定。
歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（ＪｏｓｅｐＢｏｒｒｅｌｌ）發表聲明指，歐盟正密
切關注香港的政治局勢，表示特區政府押後立法會選舉，除了拖延民主授權的更新外，亦令人質
疑能否行使基本法所保障的民主權利和自由。
博雷利提到特區政府取消多名反對派人士的參選資格，削弱香港作為自由開放社會的國際聲
譽；而保護香港的公民權利與政治權利是歐盟支持「一國兩制」的原則。（ｃｌ）（ｚｚ）
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04/08/2020 09:33
【立會選戰】歐盟呼籲特區政府重新考慮押後立法會選舉決定
《經濟通通訊社４日專訊》歐盟呼籲特區政府重新考慮押後立法會選舉一年的決定。
歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（ＪｏｓｅｐＢｏｒｒｅｌｌ）發表聲明指，歐盟正密
切關注香港的政治局勢，表示特區政府押後立法會選舉，除了拖延民主授權的更新外，亦令人質
疑能否行使基本法所保障的民主權利和自由。
博雷利提到特區政府取消多名反對派人士的參選資格，削弱香港作為自由開放社會的國際聲
譽；而保護香港的公民權利與政治權利是歐盟支持「一國兩制」的原則。（ｃｌ）（ｚｚ）
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