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04/08/2020 12:40

【國安立法】首名涉違港區國安法男子申請人身保護令明日審理

　　《經濟通通訊社４日專訊》首名涉嫌違反《港區國安法》被起訴的男子，向高等法院申請人
身保護令，明日審理。
　　２３歲被告唐英傑涉嫌於今年７月１日，在灣仔駕駛插著印有「光復香港、時代革命」口號
旗幟的電單車，衝向一批警員，被控「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」，案件早前提堂
後，被告的保釋申請被駁回，須還柙至１０月６日再訊。（ｃｌ）（ｚｚ）

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