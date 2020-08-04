【國安立法】首名涉違港區國安法男子申請人身保護令明日審理

《經濟通通訊社４日專訊》首名涉嫌違反《港區國安法》被起訴的男子，向高等法院申請人

身保護令，明日審理。

２３歲被告唐英傑涉嫌於今年７月１日，在灣仔駕駛插著印有「光復香港、時代革命」口號

旗幟的電單車，衝向一批警員，被控「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」，案件早前提堂

後，被告的保釋申請被駁回，須還柙至１０月６日再訊。（ｃｌ）（ｚｚ）

