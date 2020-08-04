【新冠肺炎】威院坪石邨８２歲女病人離世，累計死亡個案４０宗

《經濟通通訊社４日專訊》威爾斯親王醫院發言人今日公布，一名８２歲確診感染新冠肺炎

的女病人（個案編號：２０９４）於昨日下午離世。女病人住在牛池灣坪石邨金石樓。連同該個

案，至今共有４０名新型肺炎確診病人於公立醫院離世。

女病人７月１９日被送到本院急症室，當時發燒，情況穩定。病人其後病情持續惡化，至昨

日下午３時１０分離世。（ｃｌ）

