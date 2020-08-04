【新冠肺炎】威院坪石邨８２歲女病人離世，累計死亡個案４０宗

《經濟通通訊社４日專訊》威爾斯親王醫院發言人今日公布，一名８２歲確診感染新冠肺炎
的女病人（個案編號：２０９４）於昨日下午離世。女病人住在牛池灣坪石邨金石樓。連同該個
案，至今共有４０名新型肺炎確診病人於公立醫院離世。
女病人７月１９日被送到本院急症室，當時發燒，情況穩定。病人其後病情持續惡化，至昨
日下午３時１０分離世。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話04/08/2020
【再創高峰？】螞蟻上市阿里重上250元 染藍大熱美團又再破頂
|FOCUS04/08/2020
【FOCUS】「28供股價」似近還遠 獅子行大增撥備預警劇變
|開市Good Morning04/08/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：網龍、閱文仍有水位
|中國故事04/08/2020
胡潤全球獨角獸榜：螞蟻萬億估值蟬聯第一 字節跳動第二
|香港要聞03/08/2020
【新冠肺炎】楊潤雄：全港學校可按原定計劃開學 但面授課程暫停
|財經熱話03/08/2020
【匯控業績】中期稅前盈利挫65%遜預期 全年信貸損失準備或逾千億
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰