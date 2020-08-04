【新冠肺炎】內地檢測支援隊在太平工業園遇市民反對選址請願

《經濟通通訊社４日專訊》國家衛健委派港的「內地核酸檢測支援隊」，７名先遣隊成員日

前抵港，今早到訪位於大埔工業邨的「華大基因」公司後，中午轉住太平工業園。一批大埔居民

及附近工作的市民到場請願，反對在大埔設立「火眼實驗室」，批評與民居太近構成安全問題。

警方介入，要求請願人士散去，否則違反限聚令。（ｃｌ）

