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04/08/2020 17:48

【立會選戰】張曉明與唐英年會晤，聽取立法會「真空期」意見　

　　《經濟通通訊社４日專訊》港澳辦副主任張曉明日前到港，與不同建制派人士會面，聽取處
理立法會未來一年出現真空期的意見。全國政協常委唐英年今早到中聯辦與張曉明會晤，逗留約
一小時後離開。據悉，兩人單獨見面，雙方主要談及與延後立法會選舉安排有關一事，亦有提及
其他事項。
　　多名建制派立法會議員包括謝偉俊、陳健波、容海恩，以及全國政協委員霍啟剛等人，日前
先後到訪中聯辦。消息指，張曉明主要聽取意見，未有表達明確立場。（ｃｌ）

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