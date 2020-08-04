【立會選戰】張曉明與唐英年會晤，聽取立法會「真空期」意見　

《經濟通通訊社４日專訊》港澳辦副主任張曉明日前到港，與不同建制派人士會面，聽取處

理立法會未來一年出現真空期的意見。全國政協常委唐英年今早到中聯辦與張曉明會晤，逗留約

一小時後離開。據悉，兩人單獨見面，雙方主要談及與延後立法會選舉安排有關一事，亦有提及

其他事項。

多名建制派立法會議員包括謝偉俊、陳健波、容海恩，以及全國政協委員霍啟剛等人，日前

先後到訪中聯辦。消息指，張曉明主要聽取意見，未有表達明確立場。（ｃｌ）

