【新冠肺炎】傳政府研郵輪碼頭建臨時醫院，亞博建院或十多天完成

《經濟通通訊社４日專訊》據《有線新聞》報道，政府研究興建兩間臨時醫院，選址之一可

能是啟德郵輪碼頭，擬建成類似亞博的社區治療設施或者檢測中心，即使接收病人也會是病情最

輕微者，而另一個臨時醫院的選址或是亞博館二期用地，可以直接在用地上興建全新醫院，並接

收較嚴重的病人。

報道引述負責改建亞博的６人團隊的其中一個設計專家指，在亞博館二期用地，會按武漢雷

神山醫院標準興建臨時醫院，理想的話，十多天便可以完成。（ｃｌ）

