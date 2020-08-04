【新冠肺炎】傳政府研郵輪碼頭建臨時醫院，亞博建院或十多天完成

《經濟通通訊社４日專訊》據《有線新聞》報道，政府研究興建兩間臨時醫院，選址之一可
能是啟德郵輪碼頭，擬建成類似亞博的社區治療設施或者檢測中心，即使接收病人也會是病情最
輕微者，而另一個臨時醫院的選址或是亞博館二期用地，可以直接在用地上興建全新醫院，並接
收較嚴重的病人。
報道引述負責改建亞博的６人團隊的其中一個設計專家指，在亞博館二期用地，會按武漢雷
神山醫院標準興建臨時醫院，理想的話，十多天便可以完成。（ｃｌ）
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