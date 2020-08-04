【企業盈警】康華醫療（３６８９）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社４日專訊》康華醫療（０３６８９）公布，集團預期截至２０２０年６月
３０日止中期將錄得虧損，對比去年同期錄得溢利約５５５０萬元人民幣。
轉盈為虧主要由於第一季度新冠肺炎疫情期間集團醫療機構的就診人次減少，以及非重症手
術及其他醫療程序或手術推遲令收益減少；此外，重慶康華眾聯心血管病醫院有限公司持續錄得
虧損，繼續阻礙集團整體表現。（ｃｗ）
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