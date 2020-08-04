【企業盈警】恒都集團（７２５）料中期盈轉虧蝕至少１０００萬元

《經濟通通訊社４日專訊》恆都集團（００７２５）公布，集團預期截至２０２０年６月

３０日止中期將錄得不少於１０００萬元的公司股東應佔虧損，對比去年同期錄得純利約４２２

萬元。

轉盈為虧主要由於新冠肺炎疫情爆發導致集團銷售收入減少約２５％；及計提應收貿易帳款

之減值撥備約４５０萬元所致。（ｃｗ）

