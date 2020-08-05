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即市新聞

05/08/2020 07:50

《油金掠影》華府刺激計劃有進展油價五個月高，金價破頂越二千關

　　《經濟通通訊社５日專訊》華府在新一輪刺激計劃磋商取得進展，加上遏止病毒傳播方面取
得成效，布油周二（４日）收於３月初以來的最高水平。
　　布蘭特原油升０﹒２８元（美元．下同）或０﹒６％，收４４﹒４３元，為３月６日以來最
高收市水平。美國原油升０﹒６９元或１﹒７％，收４１﹒７０美元，為７月２１日以來的最高
收市水平。
　　美國參議院民主黨領袖表示，儘管國會民主黨人和白宮仍分歧很大，但新一輪援助計劃的磋
商已開始朝著正確的方向前進。
　　另外，美國聯邦疾病控制和預防中心（ＣＤＣ）數據顯示，上周末，美國單日新增病例數自
７月初以來首次降至５萬宗以下。

＊現貨金高見２００９﹒１３美元＊

　　市場憧憬美國出台更多刺激措施，金價周二在歷史上首次突破２０００元大關。
　　現貨金最多抽升１﹒６％，高見２００９﹒１３元，最新漲１﹒４％，報２００４﹒３５元
。美國黃金期貨也升至２０２７﹒３０元的歷史高點，收漲１﹒７％，報２０２１元。
　　華府就新一輪刺激計劃磋商有進展，美元繼續試探兩年多前的低點，負實際利率也跌至２０
１３年的水平，從而增強了避險黃金的吸引力。
　　其他貴金屬，銀價曾飆７％，至２５﹒９５元，尾盤升５﹒６％報２５﹒６０元。鉑金漲１
﹒４％，至９２８﹒７８元。鈀金升２﹒３％，至２１３２﹒６３元。（ｆｚ）

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