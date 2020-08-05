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即市新聞

05/08/2020 07:50

《華爾街內望》國會磋商新紓緩方案或取進展，美股道指升１６４點

　　《經濟通通訊社５日專訊》市場等待華府出台更多刺激措施，以緩解疫情帶來的經濟影響，
而國會磋商的新紓緩方案或取得進展，美股周二（４日）走高
　　道指漲０﹒６２％或１６４點，收報２６８２８點。標指漲０﹒３６％或１１點，報
３３０６點。納指攀升０﹒３５％或３８點，報１０９４１點。
　　市場正在等待新一輪大規模援助計劃出爐，參議院民主黨領袖舒默表示與白宮的磋商正朝著
正確的方向前進。
　　另外白宮官員周二表示，無法透露華府將如何從ＴｉｋＴｏｋ出售美國業務的交易中獲得資
金，而日前總統特朗普表示，將從交易中獲得大部分資金。
　　個股方面，蘋果五連漲攀升０﹒７％，距離２萬億美元市值還有約１２００億美元距離，微
軟跌１﹒５％，公司正尋求收購ＴｉｋＴｏｋ美國業務。
　　互動軟件公司Ｔａｋｅ－Ｔｗｏ漲近６％，受惠《俠盜獵車手》和《ＮＢＡ　２Ｋ》兩款遊
戲的需求推動，公司上調調整後的年度銷售預測。
　　迪士尼公布業績後跌２％，ＡＩＧ（美國國際集團　）跌７﹒５％，公司調整後季度利潤大
幅下滑。
　　Ｒａｌｐｈ　Ｌａｕｒｅｎ跌４﹒４％，公司季度營收受疫情導致門店關閉、全球奢侈品需
求放緩影響驟降。
　　中西部公用事業公司Ｅｖｅｒｇｙ跌近１２％，消息指公司董事會計劃保持獨立，因為對從
潛在併購合作夥伴收到的報價不滿意。
　　十年期國債收益率跌５﹒６個基點，報０﹒５０７％。（ａｌ）

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