《華爾街內望》國會磋商新紓緩方案或取進展，美股道指升１６４點

《經濟通通訊社５日專訊》市場等待華府出台更多刺激措施，以緩解疫情帶來的經濟影響，

而國會磋商的新紓緩方案或取得進展，美股周二（４日）走高

道指漲０﹒６２％或１６４點，收報２６８２８點。標指漲０﹒３６％或１１點，報

３３０６點。納指攀升０﹒３５％或３８點，報１０９４１點。

市場正在等待新一輪大規模援助計劃出爐，參議院民主黨領袖舒默表示與白宮的磋商正朝著

正確的方向前進。

另外白宮官員周二表示，無法透露華府將如何從ＴｉｋＴｏｋ出售美國業務的交易中獲得資

金，而日前總統特朗普表示，將從交易中獲得大部分資金。

個股方面，蘋果五連漲攀升０﹒７％，距離２萬億美元市值還有約１２００億美元距離，微

軟跌１﹒５％，公司正尋求收購ＴｉｋＴｏｋ美國業務。

互動軟件公司Ｔａｋｅ－Ｔｗｏ漲近６％，受惠《俠盜獵車手》和《ＮＢＡ ２Ｋ》兩款遊

戲的需求推動，公司上調調整後的年度銷售預測。

迪士尼公布業績後跌２％，ＡＩＧ（美國國際集團 ）跌７﹒５％，公司調整後季度利潤大

幅下滑。

Ｒａｌｐｈ Ｌａｕｒｅｎ跌４﹒４％，公司季度營收受疫情導致門店關閉、全球奢侈品需

求放緩影響驟降。

中西部公用事業公司Ｅｖｅｒｇｙ跌近１２％，消息指公司董事會計劃保持獨立，因為對從

潛在併購合作夥伴收到的報價不滿意。

十年期國債收益率跌５﹒６個基點，報０﹒５０７％。（ａｌ）

