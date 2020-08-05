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即市新聞

05/08/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》藍籌股與國企股接力

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於偏好和偏淡。恆指與國指終於算是下試了日線圖保歷加通道底部支持，卻試出了
好友大戶於低位的守關能力，大市即掉頭回試通道中軸阻力。由於該中軸已轉下移，料即使被升
越，亦會對指數產生拉力，拖慢其升勢，一如所料，於科技股的上升動力減弱後，港股大市再升
的責任會落於藍籌股與國企股大戶買家身上；至於紅籌股，中芯國際（００９８１）呈現預期中
的回吐。
　　客觀而言，目前港股好淡雙方均沒有擊退對手的能力，大市因而只會於橫行區內繼續反覆上
落，走勢依然受到市場消息的左右。不過，這個橫行區可以隨著市場投資氣候變化上移或下移。
鑑於ＷＢＩ－ＳＴ、ＷＢＩ－ＭＴ和ＷＢＩ－ＬＴ暫時皆沒有跡象升抵＋１水平，中長線投資者
應只作壁上觀。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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