《運籌帷幄－梁業豪》藍籌股與國企股接力

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於偏好和偏淡。恆指與國指終於算是下試了日線圖保歷加通道底部支持，卻試出了

好友大戶於低位的守關能力，大市即掉頭回試通道中軸阻力。由於該中軸已轉下移，料即使被升

越，亦會對指數產生拉力，拖慢其升勢，一如所料，於科技股的上升動力減弱後，港股大市再升

的責任會落於藍籌股與國企股大戶買家身上；至於紅籌股，中芯國際（００９８１）呈現預期中

的回吐。

客觀而言，目前港股好淡雙方均沒有擊退對手的能力，大市因而只會於橫行區內繼續反覆上

落，走勢依然受到市場消息的左右。不過，這個橫行區可以隨著市場投資氣候變化上移或下移。

鑑於ＷＢＩ－ＳＴ、ＷＢＩ－ＭＴ和ＷＢＩ－ＬＴ暫時皆沒有跡象升抵＋１水平，中長線投資者

應只作壁上觀。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

