《缸邊隨筆－石鏡泉》中芯（００９８１）賣白粥

《缸邊隨筆》中芯國際（００９８１）當然不會賣白粥，但筆者希望他有個肯賣白粥的心，

貼地。



做科技的人，常有個高大志向要做Ｔｏｐ、Ｔｏｐ、Ｔｏｐ產品。投資科技股的人，也是希

望所持的股做頂尖產品，無人可替代，形成市場壟斷，就可以大賺。筆者提出三個例子，供大家

考量。



（１）有家王安電腦，在７０年代已搞人臉識別技術，他搞早了半世紀，結果是它半世紀前

破產了。原因？現金流不足，眼前收入支撐不了宏圖大計所需用的資金。



（２）香港有家優質遮廠梁蘇記，專做鋼骨遮，一世保用，有免費修理保障。遮，當然優質

，價亦貴，但顧客群少了，收入便不足。



（３）我阿媽，賣白粥，斗零碗。用料是：竹蔗、茅根、黃豆、玉竹、腐竹、果皮，足料，

夠火路，日賣Ｎ碗，夠養活成家人外，仲可剩到錢買到兩層樓。其實最好賺時，是夠錢買下在油

麻地的文明里，街很短，只２０間舖左右，但這是另個故事，不談。



但如我阿媽改賣魚翅，就算足料、好味，但顧客一定較白粥客少，未必較賣白粥咁好搵。



這三個真實故事，只說明一個問題：你的市場在何，你的顧客為何。這永遠是一鳥在手，好

過兩鳥在林。有大雄心壯志的，可以食住一件，夾住一件，望住一件，但永遠要有一件食住，才

不會餓死，免壯志未酬身先死。



很多人將中芯國際和台積電對比，筆者認為是比錯了，台積電是全球芯片一哥，中芯國際是

中國芯片一哥，兩者技術水平差幾代，中芯現時當然吃不了台積電的國際市場，但台積電亦一定

不可以吃了中芯的國內市場。兩者劃地而治，各有各搵食地盤，台積電可以賣７納米、５納米、

３納米的高尖端魚翅市場，中芯則可以做１４納米，以至２８納米的中端白粥市場。



在中國，這個芯片白粥市場有幾大？



７月３１日，北斗衛星導航系統正式啟用，這個北斗導航並不只是幫你找路咁小兒科，而是

可以促進下個科技時代的萬物互聯。請留意，在左方北斗的圈的下方，有個５Ｇ，我們日講夜講

的５Ｇ，在整個北斗衛星導航系統所可應用的範疇佔了幾多，好少佔比咯！即是５Ｇ只是株樹，

整個北斗衛星導航是服務個森林。



這個「森林」內的其他樹要幾多芯片，要甚麼精度的芯片？截至２０１９年底，國產北斗導

航型芯片，模塊等基礎產品銷量已超過１億片，未來我們將看到更多應用北斗技術的各類產品。

？！這個１億片，是３納米、５納米、７納米、１４納米、２８納米……？這１億片芯片，都是

國產的，是幾多納米，你估嘞！北斗自己本身只用２８納米芯片的。



＊萬物互聯是個金礦＊



去年，筆者到青島遊，有幸參加了由海爾舉辦的一個「萬物互聯研討會」，認識到萬物互聯

之勁，在未來５０年，這個都是個金礦，關鍵是你識唔識去掘。芯片，不要再同我講７納米、５

納米、３納米，想下，如果每隻放牧的牛、羊，都有個芯片做ＧＰＳ來作放牧管理，這些芯片會

是幾多納米？智慧家居、雪櫃、冷氣機、電飯鍋都可做萬物互聯，會用２８╱１４納米芯片，還

是高尖端的７╱３納米芯片呢？



阿爺是用動員了三千多家公司，三十多萬科技員工，用了十幾年才打造了個北斗網，如中國

要打造個可超越台積電，或做到３納米或更精細的芯片，要不要也作同級數的投入？這是中芯國

際一公司之力，所可能做到？在目前的國際形勢下，難。美國用全國之力來遏，也只可以由阿爺

用全國之力來抗。



中芯要幫中國這個萬物互聯的大發展中起作用，搵大錢，就是煲好煲白粥，而不是煲魚翅。



造好芯片，要有光學科技、物料材料、數學、化學、物理的基礎支持（任正非講的）。中芯

想折桂，不易，倒不如重點於中國的萬物互聯發展大計，打好盈利基礎，以戰養戰，才可恆久致

遠。



在萬物互聯的新時代裏，不少股票是可以一飛沖天，亦可以一敗塗地，投資者宜小心。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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