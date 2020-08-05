《專家之言－尹希陽》買匯豐收息還不如日本城

《專家之言》明明匯豐（００００５）轉眼變成利豐，全球經濟增長本已逐漸放緩，加上中

美貿易關係緊張、經濟受疫情重挫，導致２０２０年匯豐（匯豐控股）上半年利潤大減６９％。

面對主要業務盈利縮減、預期貸款減值撥備大增，前景實在暗淡無光，還未計環球銀行面對法規

成本上升以及面臨未來被罰款和制裁的風險。我不看好舊經濟股，匯豐更是舊經濟股當中明日黃

花的表表者！

仍然有散戶問那現在還可以考慮匯豐「長揸收息」嗎？每個人心中都有種股神心態，以為自

己當刻買入就是低位，買入撈底博大反彈。「注碼控制風險」和「順勢而行」是筆者的座右銘。

那麼該如何應用在匯豐身上？



Ｒｕｌｅ １：「注碼控制風險」



不論讀者今日問想買匯豐博反彈、環球放水所以想買加密貨幣博第二浪爆升，或是買隻「末

日輪」也好，筆者都不主張阻人發達。凡事必有風險，不論投機還是長期投資都有風險。買加密

貨幣可以「發達」，買大藍籌一樣可以輸死人。坦白講這個法則放諸四海皆準，「注碼控制風險

」是一種資產配置的態度，「好」的投機╱資項目並不局限於「大公司」，利豐和匯豐算是大公

司吧，最終也逃不過輸死一班股民。機會主義教懂我，會升的投資╱機工具便是好項目，因此過

去幾年透過事件驅動策略為投資組合帶來可觀的回報！

與其單單以盡職審查控制投資風險，還倒不如以注碼控制風險。



Ｒｕｌｅ ２：「順勢而行」



匯豐是弱勢股，未來增長是弱勢，人人皆知。基本面和圖表皆屬弱勢，那又何必還要苦苦追

逐匯豐。６０元、５０元、４０元撈底的死光光，股價一潭死水且欠缺催化劑，為何還有人有勇

氣（在今日為止的資訊下）３３元買入博報復式反彈或財息兼收？



＊國際家居零售為收息更好選擇＊



駁完股要講股，筆者認為小股民若放下對「大公司」情有獨鍾的包袱，日本城（國際家居零

售（１３７３））比匯豐好好多！

當市場在追逐本地上市抗疫概念股，如香港電視（０１１３７），筆者反而認為日本城更加

盡可攻退可守（相關題材本欄二月份也寫過）。儘管公司規模不如匯豐，日本城的企業品牌深入

民心，跟五年營業額及派息穩定，今年更是零售寒冬下的逆市奇葩，公司截至４月３０日公司全

年純利按年增加２６﹒８％。毛利率上升，聘請員工比去年上升，生意愈做愈好。公司股價處於

２﹒２３元，反映歷史股息率７﹒４％，加上過去五年股息穩定上升，建議在股價回調吸納在２

元附近可長線部署作收息用，總比匯豐好吧。Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ也是「日本城」長期投資者

之一，持有６﹒０１％股份。

唯國際家居零售的流通性不高，讀者需考慮個人整體組合的流動性再決定投資額。

順勢而行，操盤亦然，人生亦然！

《皓衹資本管理聯席投資總監 尹希陽》（筆者為證監會持牌人，無持有上述股份）

