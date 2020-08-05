消息指騰訊（００７００）推動遊戲平台虎牙和鬥魚合併

《經濟通通訊社５日專訊》外電引述市場消息人士指出，騰訊控股（００７００）正在推動

討論合併中國最大的遊戲流媒體平台－－虎牙和鬥魚，惟目前細節尚未敲定。騰訊持有虎牙

３７％股權，亦持有鬥魚３８％的股份。據報，騰訊尋求成為合併後實體的最大股東。

今年４月，騰訊斥約２﹒６億美元向歡聚集團增持虎牙股權，使其佔投票權至逾５０％。

（ｅｃ）

