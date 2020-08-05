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即市新聞

05/08/2020 09:21

港股高開８２點報２５０２９點，國指漲２２點

　　《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股造好，納指再度破頂，但亞洲股市則榮辱互見，日經跌
１７７點，首爾指數升１５點，港股則高開８２點，再次衝破二萬五關口。內需消費股繼續落鑊
炒起，蒙牛（０２３１９）高開１﹒６６％，為開市表現最佳藍籌，旺旺（００１５１）亦漲逾
１％；有傳印度將進一步禁止騰訊（００７００）旗下應用程式，惟騰訊仍高開逾１％。恆生指
數報２５０２９點，升８２點或升０﹒３３％，主板成交２８﹒７７億元。國企指數報１０２２
６點，升２２點或升０﹒２３％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報３３﹒６５元；港交所（００３８８）升０﹒
７４％，報３７９﹒６元；騰訊升１﹒３６％，報５５７﹒５元；中移動（００９４１）跌０﹒
２８％，報５４﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒９％，報７２﹒８５元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３６﹒７５元　　　升１﹒６６％
　　騰訊控股（００７００）　５５７﹒５０元　　　升１﹒３６％
　　恆隆地產（００１０１）　　１９﹒４８元　　　升１﹒２５％
　　中國神華（０１０８８）　　１３﹒１６元　　　升１﹒０８％
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒７８元　　　升１﹒０５％

　　電能實業（００００６）　　４３﹒９５元　　　升０﹒９２％
　　友邦保險（０１２９９）　　７２﹒８５元　　　升０﹒９０％
　　長實集團（０１１１３）　　４４﹒１０元　　　升０﹒８０％
　　中石油　（００８５７）　　　２﹒６９元　　　升０﹒７５％
　　中電控股（００００２）　　７４﹒５５元　　　升０﹒７４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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