港股高開８２點報２５０２９點，國指漲２２點

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股造好，納指再度破頂，但亞洲股市則榮辱互見，日經跌

１７７點，首爾指數升１５點，港股則高開８２點，再次衝破二萬五關口。內需消費股繼續落鑊

炒起，蒙牛（０２３１９）高開１﹒６６％，為開市表現最佳藍籌，旺旺（００１５１）亦漲逾

１％；有傳印度將進一步禁止騰訊（００７００）旗下應用程式，惟騰訊仍高開逾１％。恆生指

數報２５０２９點，升８２點或升０﹒３３％，主板成交２８﹒７７億元。國企指數報１０２２

６點，升２２點或升０﹒２３％。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報３３﹒６５元；港交所（００３８８）升０﹒

７４％，報３７９﹒６元；騰訊升１﹒３６％，報５５７﹒５元；中移動（００９４１）跌０﹒

２８％，報５４﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒９％，報７２﹒８５元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒７５元 升１﹒６６％

騰訊控股（００７００） ５５７﹒５０元 升１﹒３６％

恆隆地產（００１０１） １９﹒４８元 升１﹒２５％

中國神華（０１０８８） １３﹒１６元 升１﹒０８％

中國旺旺（００１５１） ５﹒７８元 升１﹒０５％



電能實業（００００６） ４３﹒９５元 升０﹒９２％

友邦保險（０１２９９） ７２﹒８５元 升０﹒９０％

長實集團（０１１１３） ４４﹒１０元 升０﹒８０％

中石油 （００８５７） ２﹒６９元 升０﹒７５％

中電控股（００００２） ７４﹒５５元 升０﹒７４％

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（ｕｌ）

