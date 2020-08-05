《盤後部署》舊經濟股業績出爐，表現若遜色港股或再失守二萬五關

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股反覆向上，港股今日主要在二萬五關上落，今早高開

８２點至２５０２９點，其後回吐低見２４８６８，受累於內地經濟數據疲軟。惟內地跌後回升

，港股跟漲，升勢由「三桶油」帶領，尾市高見２５１６７點，最終收報２５１０２點，升

１５５點或升０﹒６２％，主板成交１２２８﹒０７億元減近１６％。國企指數報１０２５６點

，升５２點或升０﹒５２％。

Ａ股方面揚升，上證綜合指數報３３７７點，升５點或升０﹒１７％，成交５２６５﹒１５

億元人民幣。深證成份指數報１３９６０點，升１００點或升０﹒７２％，成交６７０２﹒６５

億元人民幣。兩市成交達１１９６７億人民幣，較上日微跌約１％，為連續第六日突破萬億成交

量。



＊美元面對外圍因素易現「崩盤風險」＊



據《ＭａｒｋｅｔＷａｔｃｈ》報道，美元指數經歷７月重挫的４﹒２％，為２０１０年９

月以來最大跌幅，更較今年３月高位跌約一成，一度跌至２０１８年５月以來新低。本周一至周

二（３至４日）期間，美元稍微反彈，但仍未能消除市場對美元憂慮，因此仍有看淡美元的投資

者繼續沽空。標準銀行外匯研究主管Ｓｔｅｖｅｎ Ｂａｒｒｏｗ公開表示，面對目前不穩定因

素，相信美元較其他發達國家的貨幣表現好，但在新冠肺炎疫情期間，並表現卻一反常態。他預

料經濟風險和美國大選前的政治因素，會為美元引來「崩盤風險」。

另外，日本７月服務業ＰＭＩ指數「出爐」，數據顯示當地服務業活動持續收縮影響，指數

由６月終值４５點微升至４５﹒４點，為連續６個月處於５０點以下收縮水平。而綜合ＰＭＩ則

由６月終值４０﹒８點，升至４４﹒９點，創５個月新高。調查顯示，企業削減更多工作崗位，

新出口業務也進一步下滑，其中四份一受訪企業任為６月活動減少情況顯著。ＩＨＳ

Ｍａｒｋｉｔ主管Ｔｉｍ Ｍｏｏｒｅ指出，服務業大部分領域的消費者需求減少，而疫情導致

項目取消。



＊入市可留意科網板塊＊



於本月有不少大公司與熱炒股紛紛公布業績，對炒家而言可以說是相當熱鬧，而將於明日公

布業績的公司分別有三家藍籌，分別是長實（０１１１３）、長和（００００１）與港鐵

（０００６６），而以上股份均不看好。由於本港疫情近期較為反覆，不少舊經濟股大受影響，

其中地產與基建行業更被拖累，以致相關板塊近期走低。因此預計該板業績表現亦較大機會遜色

，若明日出業績後表現不理想，長實作為地產龍頭有較大機會拖累板塊，同時拉低恆指。雖說恆

指現時算是守住２５０００關，但若該板塊股份齊挫，有機會拖累大市再跌穿該關口且下試

１００天線（２４２５９點），因此現時建議炒股不炒市。

如若入手股份，相信可留意科網板塊，因熱炒股網易（０９９９９）與騰訊（００７００）

將於下周三（１２日）公布中期業績，料此期間將有炒作。如兩股業績表現理想，相信可再上調

目標位置，網易或可挑戰７月頭１６７元高位；而騰訊或可突破５６４元高位，甚或挑戰５７５

元以上位置。

