【大國博弈】傳蘋果對收購ＴｉｋＴｏｋ感興趣

《經濟通通訊社５日專訊》據美國網路媒體Ａｘｉｏｓ引述消息人士報道指，蘋果對收購字

節跳動旗下抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ美國業務表示濃厚興趣，分析指ＴｉｋＴｏｋ是一個跨平台

的應用程式，再加上潛在因素，對蘋果而言是一宗非同尋常的潛在交易。

不過蘋果已經否認消息，發言人在聲明中直指公司沒有討論收購ＴｉｋＴｏｋ的事宜，亦對

收購ＴｉｋＴｏｋ不感興趣。（ａｌ）

