【新冠肺炎】Ｎｏｖａｖａｘ疫苗初期測試反應良好

《經濟通通訊社５日專訊》美國生物製藥公司Ｎｏｖａｖａｘ周二（４日）表示，新冠肺炎
疫苗初期測試反應良好，且人體免疫反應顯示疫苗具發展潛質。
藥廠表示初期測試在澳洲兩個地方進行，涉及１３１名健康人士，大部分參與者能產生中性
抗體，並對病毒產生免疫作用，不過出現身體微痛、發燒等副作用。（ａｌ）
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