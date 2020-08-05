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05/08/2020 09:10

【新冠肺炎】Ｎｏｖａｖａｘ疫苗初期測試反應良好

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國生物製藥公司Ｎｏｖａｖａｘ周二（４日）表示，新冠肺炎
疫苗初期測試反應良好，且人體免疫反應顯示疫苗具發展潛質。
　　藥廠表示初期測試在澳洲兩個地方進行，涉及１３１名健康人士，大部分參與者能產生中性
抗體，並對病毒產生免疫作用，不過出現身體微痛、發燒等副作用。（ａｌ）

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