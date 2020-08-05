【華為風波】巴西副總統莫勞：不阻止華為參與５Ｇ投標

《經濟通通訊社５日專訊》巴西副總統莫勞周二（４日）表示，華為掌握的５Ｇ技術遠超其

他競爭對手，故不會阻止華為參與巴西的５Ｇ建設投標，強調不怕美國施壓。

莫勞又指巴西現時有逾三分一４Ｇ網絡使用華為設備，若禁用華為設備就需要拆除他們，令

營運商有嚴重損失。

巴西科技創新及通訊部長早前指，不會阻止任何公司參與巴西５Ｇ建設投標，並將取決於各

公司的技術優勢。（ａｌ）

