《台股攻略－馮偉明》台股續強勢，站上１２８００點關口

《台股攻略》美國納斯達克指數昨晚（４日）創新高，刺激台股造好。加權指數於今年７月

３０日創下１２７２２點高位後，今日（５日）再度破頂，站上１２８００點之上。指數今早以

１２７６２點高開，電子權值股如台積電、大立光等穩步上揚，帶動台股早段曾升過百點至

１２８１６點高位，及後中小型股及權值股升幅收窄，指數趁機高位整固，最終收報

１２８０２﹒３０點，升９２﹒３８點，成交金額擴大至新台幣２３８９﹒９２億元。

台積電獲買盤支持，以新台幣４３０﹒５０元高開，收報新台幣４２９元，升新台幣

３﹒５０元。大立光公布７月收入，尾市獲買盤支持，收報新台幣３，８９５元，升新台幣８０

元。鴻海則表現弱勢，收報新台幣７７﹒９０元，跌新台幣０﹒２０元。資金未有集中於電子股

，而水泥、電器電纜、塑化、紡織股等則受到資金青睞。此外，印刷電路板（ＰＣＢ）股表現強

勢，欣興升至漲停板，收報新台幣７３﹒７０元，升新台幣６﹒７０元。欣興上升亦帶動泰鼎－

ＫＹ、先豐、臻鼎－ＫＹ、華通、金像電等同步上揚。

台股自從上周連續兩日成交金額超過新台幣３０００億元後，本周走勢漸趨穩固向上，指數

有機會挑戰１３０００點。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

