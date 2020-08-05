【新政出台】內地加強支援集成電路產業，晶片股再發力軟件股跟升

《經濟通通訊社記者余嘉欣５日報道》半導體股自上月中芯（００９８１）回Ａ熱潮退卻，

經歷一輪調整後，近日再展升勢，最新受惠於內地加強支援集成電路及軟件產業發展。根據國務

院印發的文件指出，將出台八大政策措施，包括向相關企業提出免徵企業所得稅，及鼓勵全球合

作。晶片股當中以上海復旦（０１３８５）走勢最凌厲，半日飆近一成八；軟件股包括金山軟件

（０３８８８）及金蝶（００２６８）亦獲提振。



＊中金﹕新政有望促進集成電路及軟件業健康發展＊



國務院日前（４日）印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，

強調集成電路產業和軟件產業是信息產業的核心，並就進一步優化產業發展環境制定八大支援措

施，包括出台財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作。這與

較早前內地推出「內循環」及以科技創新推動經濟發展的論調相配合。

在集成電路產業方面，新政策提出集成電路線寬小於２８納米（含），且經營期在１５年以

上的集成電路生產企業或項目，第一至第十年免徵企業所得稅。另集成電路線寬小於６５納米及

１３０納米的企業或項目亦可獲減免部分企業所得稅。

中金發表報告指，內地首次推出十年免徵所得稅政策，支持２８納米及以下先進工藝生產企

業發展，有望促進全產業鏈健康發展，而加大扶植重點設計及軟件企業，有望幫助中國擺脫重點

芯片以及ＥＤＡ軟件短板。

今日半導體股普遍上升，其中上海復旦半日飆１７﹒９８％，報１７﹒７２元，盤中曾創上

市新高；中芯揚４﹒４３％，報３１﹒８５元，其Ａ股（滬：６８８９８１）亦升４﹒６６％，

報８４﹒８６元人民幣；華虹半導體反彈３﹒６９％，報３６﹒５元，與上月中高位（３９﹒３

元）相距不遠。



＊中芯晶片工藝較佳，享更多稅務寬減＊



在港上市半導體股，以中芯工藝最佳，在今年首季收入當中，２８納米晶片佔比７﹒８％，

２９至６５納米佔最多約４７﹒５％；而華虹半導體（０１３４７）同期佔收入最高的是３５０

納米或以上晶片，佔約４９﹒６％，其次是１３０納米或以下約佔３２﹒９％。換言之，中芯相

對華虹半導體可獲更多的稅務寬減。

而上海復旦未有在公司年報中披露各項晶片及集成電路產品的收入佔比，惟該公司指出，其

符合高新技術企業之資格可享１５％所得稅之優惠稅率，故毋需須按基本稅率２５％繳納所得稅

；並符合國家規劃佈局內重點軟件企業的條件，可享企業應課稅溢利之１０％計提。惟去年度由

於未能符合重點軟件企業所要求的相關溢利狀況，不再按１０％稅率繳納所得稅。

根據中信証券所指，新政明確提出相關重點集成電路設計企業和軟件企業自獲利年度起，前

五年免徵所得稅，接續年度減按１０％的稅率徵收企業所得稅，而先前政策為兩年免稅期。



＊軟件企業進口設備可享免徵進口關稅＊



另外，新政亦明確鼓勵和倡導集成電路產業和軟件產業全球合作，及探索建立軟件正版化工

作長效機制。在進出口方面，對軟件企業與國外資信等級較高的企業簽訂的軟件出口合同，金融

機構可按照獨立審貸和風險可控的原則提供融資和保險支持。此外，國家鼓勵的重點集成電路設

計企業和軟件企業進口自用設備，除相關不予免稅的進口商品目錄所列商品外，免徵進口關稅。

軟件股及Ｓａａｓ股亦借勢炒高，其中金山軟件半日走高２﹒７４％，報４３﹒１元；金蝶

漲１﹒８５％，報２２﹒０５元，接近歷史高位（２２﹒８元）；微盟（０２０１３）飆

８﹒５９％，報１１﹒８８元。

