【企業盈警】聯旺（８２１７）料首季盈轉虧蝕約１９８萬元

《經濟通通訊社５日專訊》聯旺集團（０８２１７）料截至本年６月３０日止三個月期間，

其集團將錄淨虧損約１９８萬元，較去年同期獲淨利潤約３４﹒３萬元盈轉虧。

有關虧損主要由於其大型建設項目接近竣工階段及新冠肺炎疫情爆發影響項目進度，令其業

務之收益及毛利減少。

有關業績預期將於下周四（１３日）刊發。（ｊｃ）

