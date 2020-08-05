【企業盈警】華星控股（８２３７）料上半年盈轉虧至少二千萬

《經濟通通訊社５日專訊》華星控股（０８２３７）料本年上半年公司擁有人應佔虧損將錄

得至少２０００萬元，較去年同期獲溢利約４８０萬元盈轉虧。

有關虧損主要來自集團不良債務資產的負收入；新冠肺炎疫情期間其集團日本酒店業務於營

運初期產生營運虧損；及期內錄得投資物業公平值旗較去年同期盈轉虧所致。

有關業績待其中期業績落實後刊發。（ｊｃ）

