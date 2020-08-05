《談國論企－黎偉成》強國必須強軍加強練兵備戰

《談國論企》中共中央總書記習近平在「八一建軍節」前發表講話中，強調「強國必須強軍

，強軍才能國安」，特別惹人注目的是要「全面加強練兵備戰」，雖指此為「確保實現國防和軍

隊現代化目標任務」，唯是這在由特朗普製造的中美日益緊張關係底下，顯然間接對美帝國霸權

主義在中國沿海軍事活動作警告，有十分重大的意義，



＊要加快顛覆性技術提升人的素質超美＊



習近平是在中共中央政治局於２０２０年７月３０日，就《加強國防各軍隊現代化建設舉行

的第２２次集體學習》所發表的講話，不僅要求軍隊要加強練兵備戰，在要求「不斷提高我軍建

設科技含量」之時，要加快發展「戰略性」、「前沿性」技術，令人感到高度關注的「顛覆性」

技術，是之為加快實施國防科技和武器裝備重大戰略工程的其中重要手段。所指的「顛覆性」技

術Ｄｉｓｒｕｐｔｉｖｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，具有相當重大的戰略性意義，理由為實際是

（１）要全面激發人的體能、智能和技能，使高新技術在現代戰爭得以廣泛應用之時，更好地發

揮精良武器裝備的作用與效應，尤其是（２）顛覆性技術一旦成熟度提升，將快速改變競爭對手

之間的實力平衡，對武器裝備、作戰概念以至戰爭形態等，都產生深遠影響。由是可解讀為中國

要把國防和軍隊的現代化建設，超越美國。

要超越美國，目的不是要如特朗普等廝要做世界霸王，而是要力防美帝國霸權主義者的武力

威脅甚至攻擊。特廝在上台以來一直在經貿、科技、企業等許許多多方面狙擊中國，都不得要領

，到最近更是進一止發了瘋的直接攻擊中國共產黨和領導人，和在中國南海、台灣海峽等沿海搞

事，對華動武是有可能發生的劣舉。中國強軍，保家衛國。

此為習近平所指出的「當前世界百年未有之大變局加速演進，新冠肺炎疫情對國際格局產生

深刻影響，我國安全形勢不確定性不穩定性增大」，精神重點之所在，並認為：中國在「世界新

軍事革命迅猛發展，為我們提供難得機遇，同時也面臨嚴峻挑戰。要增強使命感和緊逼感，努力

實現我軍現代化建設跨越式發展」。

強軍之道有好幾個重點，最重要的就是（一）要達到「顛覆性技術」要求的人的因素，故習

近平表示：要堅持政治治軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，全面推進軍事理論、

軍隊組織形態、軍事人員、武器裝備現代化，加快機械化信息智能化融合發展，全面加強練兵備

戰，確保實現國防和軍隊現代化目標任務。



＊堅持自主創新戰略基點突破關鍵核心技術＊



在現代化方面，所要的是（二）「堅持自主創新戰略基點，加強基礎研究和原始創新，加快

突破關鍵核心技術」。要注意，習近平所指的「自主創新」是戰略性的基點，而創新是要原始的

創新，也就是加強基礎研究，並要加快突破關鍵技術，並不是如特廝等盲了眼睛的胡說中國「抄

襲」、「竊取」等行為。

（三）培養人才，是強軍的其中重要工作：（Ｉ）要貫徹新時代軍事教育方針，健全三位一

體軍事人才培養體系，創新軍事人力資源管理，培養德才兼備的高素質、專業化新型軍事人才延

攬各方面優秀人才投身強軍事業。

（ＩＩ）要更新管理理念，提高戰略素養，建全制度機制，暢通戰略管理鏈路，實質性推進

軍事管理革命，提高軍事系統運行效能和國防資源使用效益。

習近平強調：要同國家發展布局相協調，貫徹新時代軍事戰略方針，貫徹我軍現代化發展戰

略，擬制好我軍建設「十四五」規劃，形成科學的路線圖、施工圖。要堅持方向不變、道路不偏

、加度不減，突出軍事政策制度改革這個重點，統籌推進各項改革工作，不斷解放和發展戰鬥力

、解放和增強軍隊活力。

強國必須強軍，強軍才能國安。習近平指出：「今年，我們將實現國防和軍隊２０２０年目

標任務，開啟基本現代化、進而把我軍全面建成世界一流軍隊的新征程」。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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