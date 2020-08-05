《異動股》中芯（００９８１）漲近７％，中央支持行業免徵所得稅

《經濟通通訊社５日專訊》中芯國際（００９８１）現價升６﹒８９％，報３２﹒６元；成

交約７０２萬股，涉資２﹒２９億元。

Ａ股（滬：６８８９８１）現價８７元人民幣，升５﹒９２元人民幣，或升７﹒３％，成交

４﹒３５億元人民幣，涉及４９９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１９６﹒２３％。

國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，提出集成電路

線寬小於２８納米（含），且經營期在１５年以上的集成電路生產企業或項目，第一至第十年免

徵企業所得稅。

現時，恆生指數報２５０２９點，升８２點或升０﹒３３％，主板成交２８﹒７７億元。國

企指數報１０２２６點，升２２點或升０﹒２３％。

上證綜合指數報３３６３點，跌８點或跌０﹒２５％，成交７２﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１３８５９點，跌１點或跌０﹒０１％，成交８３﹒１２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） ３２﹒６０元 升 ６﹒８９％

中電華大 （０００８５） １﹒０６元 升１０﹒４２％

ＡＳＭ （００５２２） ９２﹒００元 跌 ０﹒４９％

華虹半導體（０１３４７） ３７﹒９５元 升 ７﹒８１％

上海復旦 （０１３８５） １５﹒３４元 升 ２﹒１３％

腦洞科技 （０２２０３） ０﹒２９元 無升跌

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（ｆｚ）

