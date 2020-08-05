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即市新聞

05/08/2020 09:26

《異動股》中芯（００９８１）漲近７％，中央支持行業免徵所得稅

　　《經濟通通訊社５日專訊》中芯國際（００９８１）現價升６﹒８９％，報３２﹒６元；成
交約７０２萬股，涉資２﹒２９億元。
　　Ａ股（滬：６８８９８１）現價８７元人民幣，升５﹒９２元人民幣，或升７﹒３％，成交
４﹒３５億元人民幣，涉及４９９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１９６﹒２３％。
　　國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，提出集成電路
線寬小於２８納米（含），且經營期在１５年以上的集成電路生產企業或項目，第一至第十年免
徵企業所得稅。
　　現時，恆生指數報２５０２９點，升８２點或升０﹒３３％，主板成交２８﹒７７億元。國
企指數報１０２２６點，升２２點或升０﹒２３％。
　　上證綜合指數報３３６３點，跌８點或跌０﹒２５％，成交７２﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１３８５９點，跌１點或跌０﹒０１％，成交８３﹒１２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　（００９８１）　　　３２﹒６０元　　　升　６﹒８９％
　　中電華大　（０００８５）　　　　１﹒０６元　　　升１０﹒４２％
　　ＡＳＭ　　（００５２２）　　　９２﹒００元　　　跌　０﹒４９％
　　華虹半導體（０１３４７）　　　３７﹒９５元　　　升　７﹒８１％
　　上海復旦　（０１３８５）　　　１５﹒３４元　　　升　２﹒１３％
　　腦洞科技　（０２２０３）　　　　０﹒２９元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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