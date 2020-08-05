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即市新聞

05/08/2020 09:42

《異動股》龍源電力（９１６）升近４％，獲股東增持且中金看好


　　《經濟通通訊社５日專訊》龍源電力（００９１６）現價升３﹒６６％，報５﹒６６元；成
交約２３６萬股，涉資１３２７萬元。主動買盤達七成，盤中高見５﹒６８元上試２日前
５﹒７７元高位。
　　外電報道指，中金公司將龍源電力Ｈ股評級上調至「跑贏大盤」，目標價８港元。而早前龍
源電力亦獲Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｇｒｏｕｐ　ＬＬＰ於７月３０日
在場內以每股平均價５﹒０６３元增持約１３１萬股，涉資約６６４萬元。增持後
Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ　Ｍｇｔ的持股數為４﹒４億股，持股比例由１２﹒９９％升至
１３﹒０３％。
　　現時，恆生指數報２４９４７，升０點或升０﹒００％，主板成交１０４﹒５５億元。國企
指數報１０１９１，跌１２點或跌０﹒１２％。
　　即月期指新報２４９２３，跌１３點，低水２４點。即月國指期貨報１０１６９，跌１５點
，低水２３點。
　　上證綜合指數報３３５３，跌１８點或跌０﹒５４％，成交６１７﹒６３億元人民幣。深證
成份指數報１３８１８，跌４２點或跌０﹒３１％，成交７７３﹒３２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍源電力　　（００９１６）　５﹒６６０元　　　升３﹒６６％
　　中國光大國際（００２５７）　４﹒９６０元　　　升１﹒６４％
　　協鑫新能源　（００４５１）　０﹒１２９元　　　升１﹒５７％
　　新天綠色能源（００９５６）　２﹒２４０元　　　無升跌
　　綠色動力環保（０１３３０）　３﹒６５０元　　　升１﹒３９％
　　粵豐環保　　（０１３８１）　３﹒４５０元　　　無升跌
　　大唐新能源　（０１７９８）　１﹒１７０元　　　升０﹒８６％
　　中廣核新能源（０１８１１）　１﹒３８０元　　　無升跌
　　信義能源　　（０３８６８）　２﹒６７０元　　　升１﹒１４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｊｃ）

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