【新冠肺炎】工信部：全國核酸日檢測能力可達４８４萬人份

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》工信部相關負責人在國新辦吹風會介紹，截

至７月末，全國核酸日檢測能力４８４萬人份，具備核酸檢測能力的醫療機構４９４６家，檢測

技術人員３﹒８萬餘人。

累計向全國各級醫院、疾控中心、海關口岸、第三方檢測機構等發送試劑近２億人份，設備

１﹒２萬餘台。保障完成了１０００萬人檢測的武漢大會戰，１０００萬人檢測的北京攻堅戰，

以及黑龍江、廣東、上海等外防輸入的常態化的陣地戰，新疆、大連等近日聚集性疫情檢測的應

急突擊戰等需求，實現了「應檢盡檢」「願檢盡檢」。



＊加快快速檢測產品研發進度＊



工信部相關負責人表示，下一步將重點做好四項工作。一是推進檢測能力建設。在加強生物

安全風險防範前提下，確保秋冬季前實現全國三級綜合醫院、傳染病醫院、各級疾控機構及縣城

內１家縣級醫院具備核酸檢測能力。

二是加緊檢測人員的培訓。由國家和各省疾控中心、臨床檢驗中心等組織開展核酸檢測技術

培訓，滿足不斷增加的檢測能力建設需求。

三是加強科研攻關和審評註冊。加快快速檢測產品研發進度，創造應用場景條件，幫助產品

盡快獲批使用。研發檢測時間短、靈敏度高、操作簡便的產品，提升檢測準確率和效率。同時，

推動抗原檢測和其他新技術新產品的研發攻關，進一步豐富檢測篩查的技術手段。加強審評註冊

早期介入，推動更多新產品進入應急審批通道，盡量縮短產品上市時間。

四是加強檢測試劑和設備生產保障。幫助企業穩產擴產，引導企業持續優化供應鏈結構，不

斷提升檢測產品的技術性能。

