《午市前瞻》關注個股業績及中美會談，港股短線料２５０００整固

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股續升表現理想，道指及標普５００指數連升三日；而納

指則是連升五日。帶動港股今早早開８２點至２５０２９點後曾微升，惟其後恆指倒跌至２４８

６８點半日低位後才有支持，之後反覆上升高見２５１５０點半日高位，其後港股於２５１００

點位置徘徊。最終恆指半日收報２５０８８點，升１４１點或升０﹒５７％，主板成交６７１﹒

９６億元。國企指數報１０２５５點，升５１點或升０﹒５０％。

Ａ股方面，由於７月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５４﹒１點，較６月創下的逾十年高位跌約

４﹒３個百分點，較市場預期的５８點為低，一度拖累今早Ａ股表現，惟據報中美將於下周六（

１５日）就中美首階段貿易協議履約進展舉行高層會議，惹來市場憧憬。上證綜合指數半日收報

３３８１點，升９點或升０﹒２９％，成交３１６３﹒１３億元人民幣。深證成份指數半日收報

１３９８４點，升１２３點或升０﹒８９％，成交４０６４﹒０１億元人民幣。

藍籌股方面，最佳表現藍籌股中石油（００８５７），半日收升３％，報２﹒７５元。而重

磅股方面則由港交所（００３８８）領升２﹒４４％，報３８６元；騰訊（００７００）表現亦

理想，揚１﹒７３％，報５５９﹒５元。其他藍籌股方面，中移動（００９４１）升１﹒７５％

，報５５﹒１５元；友邦（０１２９９）彈上０﹒２８％，報７２﹒４元；匯控（００００５）

升０﹒３％，報３３﹒７５元。



＊美債孳息率回落金價上升，恆興黃金飆近１２％＊



美國１０年期國債孳息率回落至接近０﹒５厘水平，緊貼歷史收市紀錄低位，刺激現貨金及

紐約期金價格齊創紀錄新高，期金歷來首次衝破２０００美元收市，刺激金股走高。恆興黃金（

０２３０３）飆１１﹒８４％，報４﹒２５元；山東黃金（０１７８７）揚３﹒１６％，報２４

﹒５元；壇金礦業（００６２１）升３﹒２３％，報０﹒０３２元；金貓銀貓（０１８１５）升

２﹒８２％，報０﹒７３元；招金礦業（０１８１８）揚２﹒６５％，報９﹒７元；

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒７４％，報１４６５元。

ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ數據顯示，香港７月ＰＭＩ回落至４４﹒５，較上日回落５﹒１個百

分點，反映第三波疫情爆發令營商環境急劇轉差，導致自３月以來的復甦停步。本地地產股個別

發展。長實集團（０１１１３）揚１﹒８３％，報４４﹒５５元；新世界發展（０００１７）升

０﹒７７％，報３９﹒２元；恆基地產（０００１２）跌０﹒１７％，報２９﹒３元；

新地（０００１６）無升跌，報９６﹒２元；領展（００８２３）跌０﹒０８％，報６１﹒４元

。九置（０１９９７）軟１﹒１９％，報２９元。



＊國務院促軟件產業高質發展軟件股高漲，金山軟件揚升近３％＊



國務院促軟件產業高質發展，強調集成電路產業和軟件產業是信息產業的核心，是引領新一

輪科技革命和產業變革的關鍵力量。其更推出政策惠及於中國境內設立的集成電路企業和軟件企

業，帶動軟件股飛升。金山軟件（０３８８８）升２﹒７４％，報４３﹒１元；金蝶（００２６

８）升１﹒８５％，報２２﹒０５元；中國軟件（００３５４）揚３﹒１９％，報６﹒１４元；

伊登軟件（０１１４７）走上６﹒３％，報０﹒１３５元；移卡（０９９２３）向好升５﹒６５

％，報４８﹒６元。

國家醫保局向公眾公開徵求意見，以調整國家醫保藥品目錄調整工作方案，而藥品目錄調整

結果將於今年１１至１２月公布，藥股今早個別發展。維亞生物（０１８７３）揚５﹒１５％，

報９﹒１８元；威高股份（０１０６６）升４﹒８１％，報２１﹒８元；信達生物（０１８０１

）走高３﹒０９％，報５１﹒７５元；藥明生物（０２２６９）升２﹒１３％，報１６８﹒２元

。惟阿里健康（００２４１）配股集資百億元，股價軟２﹒７５％，報２１﹒２元；中生製藥（

０１１７７）跌０﹒５％，報９﹒９５元；平醫（０１８３３）走低０﹒２３％，報１３１﹒１

元。



＊７月車銷量按年增一成半汽車股普揚，美東汽車飆升逾６％＊



中汽協數據顯示，７月汽車行業銷量預估完成２０８萬輛，環比下降９﹒６％，同比增長１

４﹒９％；乘用車同比增長５﹒３％，商用車同比增長５９﹒６％，汽車股普揚。美東汽車（０

１２６８）升６﹒３２％，報２３﹒５５元；長汽（０２３３３）走高３﹒２６％，報７﹒９３

元；廣汽（０２２３８）升１﹒５５％，報７﹒８５元；比亞迪股份（０１２１１）升彈高１﹒

４１％，報７９元；吉利汽車（００１７５）升１﹒７８％，報１７﹒１６元。

部分舊經濟股繼續追落後，太古系今早全線上升，太古Ａ（０００１９）揚升２﹒９７％，

報３９﹒８５元；太古Ｂ（０００８７）微升０﹒８７％，報６﹒９３元；太古地產（０１９７

２）升０﹒７７％，報１８﹒３６元；國泰（００２９３）升６﹒８１％，報５﹒６５元。（ｊ

ｃ）



＊麥嘉嘉：中長線看好阿里健康，宜小注吸納＊



港股早市再度升破二萬五，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，恆指

短線會於現水平整固，市場主要關注個股業績和派息指引，新型肺炎疫苗研發進展，以及中美在

８月１５日，就第一階段貿易協議執行情況會談。她認為金融和地產股在恆指權重較大，但該類

股份經濟周期敏感，預期在未有疫苗推出前，會區間波動上落。

永利澳門（０１１２８）次季盈轉虧損３﹒５億美元，管理層看好今年下半年，中國消費者

回歸將使市場受益，麥嘉嘉認為行業固定成本高，因此ＥＢＩＴＤＡ會受壓，離整體復甦仍需一

段時間，到有疫苗面世再吸納亦未遲。

阿里健康折讓逾８％配股，發展醫藥健康產品全渠道業務及醫療健康服務業務，麥嘉嘉指該

行中長線睇好該股，認為受惠中國數字化加快，集團經營業務將向好，投資者可小注買入，料２

４﹒５元為初步阻力位。（ｎｓ、ｊｃ）

