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即市新聞

05/08/2020 16:16

《美元走勢－羅明立》美匯短線料９２﹒５０至９４﹒５０上落

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒７８　　　１０５﹒５１　　　１０５﹒６５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８２２　　　１﹒１７９９　　　１﹒１８１７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０９７　　　１﹒３０６７　　　１﹒３０８０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１３５　　　０﹒９１２１　　　０﹒９１２４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》市場觀望美國兩黨就新一輪救助方案的談判進展，美股三大指數小幅上升。另
外，美國總統特朗普表示不會因為疫情全面封鎖國家，分析相信美聯儲要待通脹回升至目標水準
後，才會考慮加息。黎巴嫩發生大爆炸導致重大傷亡，雖未必是恐怖襲擊，但仍然推高避險需求
，美國１０年期國債收益率下跌４﹒４個基點，報０﹒５１０２％，創下近半年低位，金價升破
２０００美元。美匯指數於９４關口受阻後逐步跌回９３水平歐元再次觸及１０天線
１﹒１７２０後顯著回升，相信美匯指數仍然處於區間整固，短線料於９２﹒５０至９４﹒５０
上落。
　　澳洲央行宣布維持利率於０﹒２５％不變，符合市場預期。會後聲明表示，央行於當地經濟
實現充分就業及通脹回升至目標水準之前，會保持利率不變。央行亦表示會盡力支持就業及當地
企業，並宣布由今日（５日）起恢復購買國債，並且於有需要時增加規模。雖然全球經濟前景充
滿不確定性，但央行仍樂觀認為最差時間已經過去，至於復甦進度將取決新冠疫情何時受控。
　　澳元跌近２０天線見支持，可繼續留意其表現，價位方面支持位於０﹒７０６５。由於，澳
洲央行貨幣立場傾向寬鬆，料會限制澳元的升勢，加上澳洲疫情再度緊張，０﹒７２附近的阻力
可能仍然有爭持。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７５０　　　１﹒１８８０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３００　　　１﹒３２００　　　１﹒３３５０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
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