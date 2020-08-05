《美元走勢－羅明立》美匯短線料９２﹒５０至９４﹒５０上落

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０５﹒７８ １０５﹒５１ １０５﹒６５
歐元╱美元 １﹒１８２２ １﹒１７９９ １﹒１８１７
英鎊╱美元 １﹒３０９７ １﹒３０６７ １﹒３０８０
美元╱瑞郎 ０﹒９１３５ ０﹒９１２１ ０﹒９１２４
美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９６ ７﹒７５００
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《美元走勢》市場觀望美國兩黨就新一輪救助方案的談判進展，美股三大指數小幅上升。另
外，美國總統特朗普表示不會因為疫情全面封鎖國家，分析相信美聯儲要待通脹回升至目標水準
後，才會考慮加息。黎巴嫩發生大爆炸導致重大傷亡，雖未必是恐怖襲擊，但仍然推高避險需求
，美國１０年期國債收益率下跌４﹒４個基點，報０﹒５１０２％，創下近半年低位，金價升破
２０００美元。美匯指數於９４關口受阻後逐步跌回９３水平歐元再次觸及１０天線
１﹒１７２０後顯著回升，相信美匯指數仍然處於區間整固，短線料於９２﹒５０至９４﹒５０
上落。
澳洲央行宣布維持利率於０﹒２５％不變，符合市場預期。會後聲明表示，央行於當地經濟
實現充分就業及通脹回升至目標水準之前，會保持利率不變。央行亦表示會盡力支持就業及當地
企業，並宣布由今日（５日）起恢復購買國債，並且於有需要時增加規模。雖然全球經濟前景充
滿不確定性，但央行仍樂觀認為最差時間已經過去，至於復甦進度將取決新冠疫情何時受控。
澳元跌近２０天線見支持，可繼續留意其表現，價位方面支持位於０﹒７０６５。由於，澳
洲央行貨幣立場傾向寬鬆，料會限制澳元的升勢，加上澳洲疫情再度緊張，０﹒７２附近的阻力
可能仍然有爭持。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７５０ １﹒１８８０ １﹒１７００
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 買入加元 １﹒３３００ １﹒３２００ １﹒３３５０
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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