  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/08/2020 08:53

【新冠肺炎】楊潤雄：倘分階段復課，中六中一小六小一優先

　　全港學校可如期開學但要改以「網上開學」等模式授課，教育局局長楊潤雄昨日（４日）表
示，因應學生學習需要，如分階段復課，考慮讓中六、中一、小六及小一學生優先。
　　考評局稱會與學界商討，進一步審視明年文憑試與校本評核（ＳＢＡ）安排，制定合適方案
並交予公開考試委員會審議，學界則倡議進一步為校本評核「減量」，以及整體檢視未來２至３
屆文憑試考評方式及縮窄考試範圍。《香港經濟日報》

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/08/2020
【匯控績後】券商憂匯控上調信貸損失指引添不明朗　大摩籲減持
中國故事04/08/2020
《神州經脈》人行明確政策將更靈活精準　滬綜指三連升衝擊三千四
財經熱話04/08/2020
大灣區城際鐵路建設　概念股再炒　深圳控股彈起7%
財經熱話04/08/2020
傳確診人數下降　舊經濟股反彈　港股升488點收24946
財經熱話04/08/2020
《Online有話兒》微軟買TikTok，侵侵話華府要分一杯羹
財經熱話04/08/2020
【再創高峰？】螞蟻上市阿里重上250元　染藍大熱美團又再破頂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金