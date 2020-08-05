【新冠肺炎】楊潤雄：倘分階段復課，中六中一小六小一優先

全港學校可如期開學但要改以「網上開學」等模式授課，教育局局長楊潤雄昨日（４日）表
示，因應學生學習需要，如分階段復課，考慮讓中六、中一、小六及小一學生優先。
考評局稱會與學界商討，進一步審視明年文憑試與校本評核（ＳＢＡ）安排，制定合適方案
並交予公開考試委員會審議，學界則倡議進一步為校本評核「減量」，以及整體檢視未來２至３
屆文憑試考評方式及縮窄考試範圍。《香港經濟日報》
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