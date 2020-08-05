【新冠肺炎】消息指本港新增約８５宗確診，連續第三日維持雙位數

《經濟通通訊社５日專訊》消息指，本港今日新增約８５宗新冠肺炎確診個案，為連續第３

日維持雙位數。

雖然確診個案回落，但本港多個街市先後出現確診個案，其中接連出現多宗確診個案的紅磡

街市及土瓜灣街市今日起停業兩天，以進行清潔消毒。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超於電台節目中表示，街市人流密集，而本港已出現社區

爆發，自然有傳入街市的風險，一旦街市發現很多感染個案，應考慮封閉街市更長時間。

（ｂｉ）

