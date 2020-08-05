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05/08/2020 11:45

【新冠肺炎】醫委會業外委員：內地醫護化驗師需按制度註冊

　　《經濟通通訊社５日專訊》醫務委員會３名業外委員和２名業外審裁員，包括林志釉、陳永
佳、梅卓能、楊光輝和呂永翔，以個人名義發聯合聲明表示，明白中央政府希望對香港的疫情伸
出援手，但任何醫生、護士及醫務化驗師等來港工作時，都必須依從適當的註冊程序，確保持有
本港合法資格進行相關專業工作，相關政府部門亦有當然義務，對相關人士負起任何專業失當行
為而引致的所有責任。
　　聲明指，內地有關人員對病毒有緊密接觸，對他們抵港後不需要接受１４天檢疫隔離感到詫
異，政府應該對任何境外人士一視同仁，以防範社區感染，促請當局嚴肅依循制度辦理後續事宜
，確保市民健康受到最高保障。

＊內地人員若未能註冊，可以助理形式分擔檢測工序＊

　　另外，香港醫務化驗所總會會長李偉振在一個電台節目表示，根據《輔助醫療業務條例》，
從事醫務化驗的檢驗員需要合適訓練，但法例未有規定由甚麼資格的化驗人員負責，建議當局可
基於資歷等要求，批准海外來港人士註冊成為醫務化驗師，估計內地來港的人員如果能註冊，可
擔當醫務化驗角色；但如果未能註冊，將以助理形式分擔檢測工序。
　　對於３間獲政府採購服務的私營化驗所之一的中國檢驗，被質疑未獲醫務化驗所認可，李偉
振表示，中國檢驗未曾在香港進行檢測工作，亦無醫務化驗室，但過去在珠海拱北負責進行檢測
工作，其後因疫情爆發，安排人手及機器到澳門協助檢測，有相關經驗。（ｃｗ）

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