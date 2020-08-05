【紓困措施】金管局：銀行業再為貿易融資貸款展期９０天

《經濟通通訊社５日專訊》金管局今日聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，延長「預

先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期９０天，並已經發信要求所有參與銀行採取措施

落實新安排。

鑑於疫情持續影響經濟活動，金管局與協調機制一直積極研究如何繼續支援銀行的企業客戶

，包括「預先批核還息不還本」計劃１０月底到期的後續安排。在研究過程中，業界留意到貿易

融資貸款因應其短期性質，自５月起獲延長９０天，因此將於８月開始陸續到期。儘管全球貿易

環境相對４月公布「預先批核還息不還本」計劃時已經稍見好轉，但考慮到疫情在各地出現反覆

，而部分客戶資金周轉仍然存在困難，協調機制同意讓有需要的企業客戶再延長貿易融資貸款。

協調機制也同意，合資格企業客戶在５月至７月底新取用的貿易融資貸款同樣可以要求延長

９０天。如屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。

有見於合資格企業選擇參與計劃的比率只介乎一至兩成，而銀行業為應對疫情須安排部分

員工在家工作，銀行不會為這次延期安排向個別客戶發出通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行

，銀行將以預先批核的原則處理本金還款延期要求。為了更全面了解客戶的需要，銀行在處理過

程中，可能會邀請客戶提供最新的營運資料。（ｃｌ）

