【紓困措施】銀行公會歡迎業界延長貿易融資貸款還款期

《經濟通通訊社５日專訊》香港銀行公會表示，歡迎金管局與「銀行業中小企貸款協調機制
」延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期９０天，會員銀行將積極配合，協助
企業在目前嚴峻的經濟環境下，應對經營上的挑戰。
銀行公會稱，鼓勵有需要的企業客戶主動與銀行溝通，並準備相關的財務及營運資料。銀行
將按照金管局的指引，處理有關本金貸款的延期要求，為企業提供適切支援，共渡時艱。
（ｃｌ）
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