【夜期時段】即月期指最新報２５０８４點，升３２點，低水１９點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５０６３點，升１１點，低水４０

點，最新報２５０８４點，升３２點，低水１９點，合約成交８３７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０２３２點，升７點，低水２５點，最新報１０２３４點

，升９點，低水２３點，合約成交７６２張。

