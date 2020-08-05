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即市新聞

05/08/2020 13:07

和黃醫藥：待產品成功商業化才會重啟香港上市，料２０２４年扭虧

　　《經濟通通訊社５日專訊》長和（００００１）旗下和黃醫藥在去年６月以市場不明朗為由
，宣布擱置在港上市步伐。和黃首席執行官賀雋於網上業績會議中表示，集團是以香港為基地的
公司，大部份業務經營亦在中國，因此會繼續進行在香港上市的工作，估計最快明年才會重啟上
市計劃，原因是香港投資者較以往著重生物科技公司的銷售能力及商業化，故期望待旗下３種主
要藥物成功商業化後才作考慮。
　　他指，首款上市新藥「愛優特」於今年納入國家醫保，令銷售額有顯著增長，他指正擴大內
地銷售團隊規模，目標將其市場滲透率由目前待約１４％，提升至５０％。另外兩款新藥「索凡
替尼」和「沃利替尼」的上市申請已獲受理，而「索凡替尼」亦計劃於今年底遞交美國新藥上市
申請，目標於２０２１年底上市；隨著３種新藥在不同市場開始銷售，並逐步抵銷研發費用支出
，集團將有望於２０２４年扭虧為盈。
　　他續指，集團研發費用料維持在約２﹒３至２﹒５億美元水平，另亦有多個渠道進行融資，
包括在港上市及出售非核心資產等。此外，和黃正計劃在美國建立一支於１００人的銷售團隊，
同時亦會與潛在合作夥伙商討發展；至於在上海新建的腫瘤藥生產基地，其工程料於今年底動工
，預期２至３年才峻工。（ｙｗ）

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