和黃醫藥：待產品成功商業化才會重啟香港上市，料２０２４年扭虧

《經濟通通訊社５日專訊》長和（００００１）旗下和黃醫藥在去年６月以市場不明朗為由

，宣布擱置在港上市步伐。和黃首席執行官賀雋於網上業績會議中表示，集團是以香港為基地的

公司，大部份業務經營亦在中國，因此會繼續進行在香港上市的工作，估計最快明年才會重啟上

市計劃，原因是香港投資者較以往著重生物科技公司的銷售能力及商業化，故期望待旗下３種主

要藥物成功商業化後才作考慮。

他指，首款上市新藥「愛優特」於今年納入國家醫保，令銷售額有顯著增長，他指正擴大內

地銷售團隊規模，目標將其市場滲透率由目前待約１４％，提升至５０％。另外兩款新藥「索凡

替尼」和「沃利替尼」的上市申請已獲受理，而「索凡替尼」亦計劃於今年底遞交美國新藥上市

申請，目標於２０２１年底上市；隨著３種新藥在不同市場開始銷售，並逐步抵銷研發費用支出

，集團將有望於２０２４年扭虧為盈。

他續指，集團研發費用料維持在約２﹒３至２﹒５億美元水平，另亦有多個渠道進行融資，

包括在港上市及出售非核心資產等。此外，和黃正計劃在美國建立一支於１００人的銷售團隊，

同時亦會與潛在合作夥伙商討發展；至於在上海新建的腫瘤藥生產基地，其工程料於今年底動工

，預期２至３年才峻工。（ｙｗ）

