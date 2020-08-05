《經濟通通訊社５日專訊》青建國際（０１２４０）公布，預期截至今年６月底止六個月，
公司權益持有人應佔綜合溢利將按年下降約８０％，主要由於新加坡於４月７日至６月底期間實
施抗疫封城措施，導致公司營業額下降，包括期內集團於新加坡的建築工程及物業銷售活動被暫
時停止及旗下私人公寓發展項目按建築進度將已收的預售款確認收入，所以本期確認的營業額受
到影響。
公司又指，目前新加坡抗疫封城大部分措施已經開始放寬或取消，集團主要的商業運作已經
回復正常。（ｙｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
05/08/2020 17:52
【企業盈警】青建國際料中期應佔綜合溢利將按年下降約８０％
《經濟通通訊社５日專訊》青建國際（０１２４０）公布，預期截至今年６月底止六個月，
公司權益持有人應佔綜合溢利將按年下降約８０％，主要由於新加坡於４月７日至６月底期間實
施抗疫封城措施，導致公司營業額下降，包括期內集團於新加坡的建築工程及物業銷售活動被暫
時停止及旗下私人公寓發展項目按建築進度將已收的預售款確認收入，所以本期確認的營業額受
到影響。
公司又指，目前新加坡抗疫封城大部分措施已經開始放寬或取消，集團主要的商業運作已經
回復正常。（ｙｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話05/08/2020
美元跌金價破頂突破二千美元 金銀股全線攀升 金ETF創新高
|中國故事05/08/2020
《神州經脈》財新服務業PMI大遜預期 憧憬中美會晤滬指四連升
|財經熱話05/08/2020
【新政出台】內地加強支援集成電路產業 晶片股再發力軟件股跟升
|FOCUS05/08/2020
【FOCUS】「懶搞笑」觸華府神經 TikTok因何犯大忌?
|開市Good Morning05/08/2020
《開市Good Morning》曾永堅：中芯32至35元阻力大
|財經熱話05/08/2020
疫後消費待釋放 蒙牛兩地擴產品組合
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰