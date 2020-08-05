【企業盈警】青建國際料中期應佔綜合溢利將按年下降約８０％

《經濟通通訊社５日專訊》青建國際（０１２４０）公布，預期截至今年６月底止六個月，

公司權益持有人應佔綜合溢利將按年下降約８０％，主要由於新加坡於４月７日至６月底期間實

施抗疫封城措施，導致公司營業額下降，包括期內集團於新加坡的建築工程及物業銷售活動被暫

時停止及旗下私人公寓發展項目按建築進度將已收的預售款確認收入，所以本期確認的營業額受

到影響。

公司又指，目前新加坡抗疫封城大部分措施已經開始放寬或取消，集團主要的商業運作已經

回復正常。（ｙｗ）

