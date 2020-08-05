電能實業中期純利按年跌４０﹒３％，派中期息７７仙

《經濟通通訊社５日專訊》電能實業（００００６）公布，截至今年６月底止，中期純利

２２﹒６２億元，按年下跌４０﹒３％。每股盈利１﹒０６元，派中期息每股７７仙。

期內，收入６﹒０１億元，按年跌９﹒６２％；經營溢利７﹒０１億元，按年下跌

３２﹒１％。（ｓｋ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

